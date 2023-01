Eupen ziet Australische middenvelder na nog geen jaar alweer vertrekken naar Schotse Hibernian

Eupen ziet de in Oostenrijk geboren Australiër James Jeggo (30) na minder dan een jaar alweer vertrekken. Jeggo kwam op 31 januari 2022 toe bij Eupen, hij kwam toen over van het Griekse Aris Thessaloniki.

Jeggo tekent nu voor 1,5 jaar bij het Schotse Hibernian Football Club. Jeggo miste het begin van het seizoen bij Eupen door een spierblessure, maar kreeg daarna weer zijn kans in de basis.

Dinsdag tegen OH Leuven stond Jeggo nog in de basis, maar pakte toen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en werd bij de rust gewisseld. In totaal speelde Jeggo 25 wedstrijden voor Eupen en daarin gaf hij één assist.

We are delighted to announce the signing of defensive midfielder James Jeggo, subject to international clearance! 📝⚽️



The 30 year-old Australia international has put pen-to-paper on an 18-month deal at Easter Road.



Welcome to Hibs, Jimmy! 💚