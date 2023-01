Miljoenendeal Westerlo zo goed als rond, De Roeck eerlijk: "Dan zijn we het kleine Westerlo, maar goed teken voor de club"

Westerlo pakte een puntje op bezoek bij Zulte Waregem. Met dank aan een assist van Lyle Foster, die dus nog gewoon meespeelde.

Vincent Kompany wil Lyle Foster van Westerlo naar Burnley halen en een akkoord is nakende of zelfs al helemaal rond.

Een bod van 7 miljoen euro? Dat kan zelfs Westerlo niet weigeren. "Op dat moment zijn we als Westerlo wél een kleine club", aldus Jonas De Roeck na de 1-1 in Waregem.

7 miljoen euro

"Hij heeft geen afscheid genomen in de kleedkamer, neen. Als hij en de club er beter van worden, dan kunnen we hem niet tegenhouden."

"Als de deal rond komt, dan is dat een teken dat we iemand met veel talent en kwaliteit hebben gehaald en geholpen hebben om stappen te zetten zodat ze er veel geld voor willen voor betalen. Ik weet dat de kans heel reëel is dat hij snel zal vertrekken."