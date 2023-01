Radja Nainggolan spreekt over zijn trip naar Cagliari en een mogelijke nieuwe deal

Radja Nainggolan werd vorige week gespot in het Italiaanse Cagliari.

Meteen werd gesproken over een terugkeer naar zijn oude club op Sardinië. Ook in Italië zelf zagen velen al een nieuwe deal in de maak.

Onze landgenoot is deze week terug in Antwerpen waar hij zijn conditie verder onderhoudt. Aan Het Laatste Nieuws had hij het volgende te zeggen over zijn trip naar Italië.

“Ik zou een terugkeer naar Cagliari best zien zitten, maar de waarheid is dat ik met niemand van de club heb gepraat. Ik was er gewoon op bezoek. Momenteel laat ik alles rustig op me afkomen”, klinkt het.