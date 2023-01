Boskamp over transfer van Henry: "Kan me niet voorstellen dat die twee Denen hem kennen"

Anderlecht is koortsachtig op zoek naar versterking. Thomas Henry is de laatste naam die gevallen is.

Met elk puntenverlies van Anderlecht komt een degradatieplaats dichterbij. Dit weekend is Seraing de tegenstander van paarswit. Het woord ‘degradatie’ komt nu wel heel dichtbij... “Ga toch weg joh. Dat zou een nationale ramp zijn. Maar als je ze bezig zag tegen Zulte Waregem, zou je nog gaan twijfelen. Ze zijn zo verschrikkelijk matig”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg. De laatste naam van transfer die circuleert is volgens Boskamp ook geen voltreffer. “De komst van Thomas Henry gaat daar trouwens niets aan veranderen. Ik kan me ook niet voorstellen dat die twee Denen hem kennen. In hun interviews geven ze weinig blijk van kennis over het Belgisch voetbal.”