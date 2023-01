Jonas De Roeck laat zich uit over de zeven miljoen voor Lyle Foster

Vincent Kompany wil Lyle Foster van Westerlo naar Burnley halen, maar voorlopig is er nog geen deal.

Volgens verschillende bronnen heeft Burnley nu al een bod van 7 miljoen euro neergelegd bij Westerlo om Lyle Foster naar The Championship te halen.

“Hij gaat heel goed met die extra aandacht om”, vindt Jonas De Roeck bij Gazet van Antwerpen. “Dit is iets waar hij als speler extra energie uit moet halen. Ik heb ook niet het gevoel dat hij een transfer wil doordrukken. Als club zijn we ook heel open en transparant naar hem geweest.”

“Als er een win-win-situatie ontstaat voor beide partijen, dan zullen we dat rustig bekijken en een beslissing nemen die het beste is voor iedereen. Maar als ploeg zijn we zelf ook ambitieus. Of we een bod van zeven miljoen nog kunnen weigeren? Dat kan altijd.”