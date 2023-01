'Royal Antwerp FC staat dicht bij akkoord over opvolger Michael Frey'

Michael Frey is nog maar goed en wel weg bij Royal Antwerp FC, of zijn opvolger staat al klaar.

Frey verliet deze week de club. Hij trekt op huurbasis naar Schalke 04. De opvolger zou volgens Het Nieuwsblad al heel dichtbij staan.

Het gaat om de 27-jarige Nederlander Gyrano Kerk. Hij speelt momenteel bij Lokomotiv Moskou en zou op huurbasis overkomen voor de rest van het seizoen.

Kerk speelde in het verleden voor Utrecht, waar Moskou hem wegplukte in 2021 voor zeven miljoen euro. Anderlecht was toen ook geïnteresseerd in de spits.