Voormalige middenvelder van Antwerp op de radar van Turkse topclub, Fischer op weg naar de uitgang bij Great Old

Het lijkt erop dat Martin Hongla het Italiaanse Hellas Verona gaat verlaten. Intussen lijkt er bij Antwerp ook nog iemand te gaan vertrekken: Viktor Fischer.

Linksbuiten Fischer komt niet veel meer aan spelen toe en geniet interesse van AIK, weet Het Nieuwsblad. De Zweden moeten wel met een degelijk bod aankomen bij Antwerp als ze hem willen binnenhalen.

Hellas Verona kent een moeilijk seizoen in de Serie A. Ze staan 18de en als ze niet snel punten pakken wacht hen degradatie naar de Serie B. Het lijkt erop dat dit dan wel zonder Martin Hongla zal zijn.

Hongla kwam in de zomer van 2019 aan bij Antwerp. Na een aanpassingsperiode werkte hij zich snel in het basiselftal en werd één van de sterkhouders bij de 'Great Old'. Hij kwam tot 58 wedstrijden waarin hij vijfmaal het net vond en drie assists gaf.

In de zomer van 2021 werd hij door Hellas Verona geleend met een verplichte aankoopoptie. Deze werd de zomer nadien gelicht door de Italianen omdat ze in de Serie A bleven. Sindsdien kwam hij 30 keer in actie voor Verona en heeft hij de interesse gewerkt van het Turkse Fenerbahçe.

De Turkse topploeg wil volgens Transfermercato de middenvelder graag definitief inlijven. Hongla heeft nog een contract tot medio 2026 bij Verona dus Fenerbahçe zal met het nodige geld over de brug moeten komen.