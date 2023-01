OFFICIEEL: Club Brugge laat linksachter naar Frankrijk trekken

Eduard Sobol zal het seizoen niet afmaken bij Club Brugge. Blauw-Zwart maakte maandagavond bekend dat de 26-voudige Oekraïense international naar Frankrijk trekt.

Sobol kwam in 2019 eerst op uitleenbasis terecht in Brugge en werd daarna definitief overgenomen van Shakthar Donetsk voor drie miljoen euro. Sobol kon drie landstitels veroveren.

Vorig seizoen was Sobol nog een vaste waarde bij Club Brugge maar sinds de komst van Bjorn Meijer kwam Sobol minder en minder in het stuk voor. De voorbije weken haalde hij zelfs de selectie niet meer. In totaal speelde Sobol in 124 wedstrijden voor Club Brugge

En dus zocht Club Brugge naar een potentiële nieuwe club voor Sobol. Die vonden ze in Frankrijk. Club Brugge maakte namelijk zonet bekend dat Sobol naar RC Strasbourg trekt. Daar zal hij ploegmaat worden van onder meer Matz Sels. Strasbourg staat voorlopig op de 16e plaats in de Ligue 1 en vecht volop tegen degradatie.