Vandereycken ziet moeilijke wedstrijden voor Antwerp: "Ben ik benieuwd naar"

Royal Antwerp FC pakte tegen Standard uit met een ruime overwinning en lijkt daarmee klaar voor een zware periode.

The Great Old zette een knap resultaat neer tegen de Rouches. “De hand van Van Bommel was duidelijk zichtbaar. Op het ogenblik dat ze op voorsprong kwamen, moest het zeker niet meer spectaculair zijn. Ze moesten de tegenstander niet verpletteren”, zegt René Vandereycken erover in Het Nieuwsblad.

Het resultaat gaat voor Mark Van Bommel nochtans boven de manier van spelen. “Dat heeft ook te maken met zijn ervaring als speler. Hij heeft zijn ploeg weer op de rails gekregen na een mindere periode.”

Nu komt er een reeks moeilijke wedstrijden aan tegen Anderlecht, Union voor de beker, Club Brugge en Genk. “Daar ben ik benieuwd naar”, besluit Vandereycken.