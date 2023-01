Ex-Rode Duivel en Bruggeling moet vrezen voor celstraf na zinloos geweld op café: "Hij brak neus en oogkas van slachtoffer"

Ondertussen is hij voetballer af, maar hij was ooit actief bij de Rode Duivels en Club Brugge. Nu is hij in opspraak gekomen.

Jason Vandelannoite moet na een fikse caféruzie een celstraf van acht maanden vrezen voor slagen en verwondingen. In december 2021 zou hij een aantal vuistslagen hebben uitgedeeld in een Brugs café na een uit de hand gelopen ruzie. Zinloos geweld? "Zijn reactie was volledig buiten proportie.Het slachtoffer hield aan de pandoering een gebroken neus en oogkas over. Dit was gratuit, zinloos geweld”, pleitte Emily De Ceuninck, de advocate van het slachtoffer, volgens Het Nieuwsblad. Vandelannoite kreeg onlangs voor een Kortrijkse rechtbank al eens een straf van vier maanden. Een uitspraak in deze zaak mag verwacht worden op 28 februari 2023.