Fabio Silva neemt met een emotionele boodschap afscheid van Anderlecht: "Ik zal er altijd zijn om deze club te steunen, ongetwijfeld de grootste in België"

Het verhaal van Fabio Silva bij Anderlecht is definitief gedaan. De spits nam op Instagram afscheid van de club.

"Ik wil mijn dankbaarheid tonen met deze geweldige club en hun supporters. Ze geloofden en vertrouwden me in een tijd dat velen twijfelden. Ook een speciale boodschap voor mijn teamgenoten: bedankt voor alle steun en vreugdevolle momenten binnen en buiten het veld. Een echte vriendschap is ontstaan.

Aangezien waardering iets essentieels is in mijn leven, zal ik zeggen dat ze me allemaal samen de kans hebben gegeven om weer gelukkig te zijn, te doen waar ik het meest van hou!! Bedankt voor het helpen van mijn groei als persoon en als speler!!

En voor de ongelooflijke fans: jullie waren essentieel in het ondersteunen van het team en mezelf, ondanks dat de resultaten niet altijd waren wat we hadden verwacht.

"Ik zal er altijd zijn om deze club te steunen, ongetwijfeld de grootste in België. Paars 💜"