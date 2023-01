Grote deal op komst? 'Anderlecht komt in zoektocht naar linksachter uit bij halvefinalist WK in Qatar'

RSC Anderlecht wil nog een diepe spits en een linksachter in huis halen. Voor die laatste positie hebben ze een toptarget op het oog.

Het is duidelijk menens voor RSC Anderlecht in de zoektocht naar een nieuwe linksachter, want op dit moment kan enkel Ndiaye op die plaats spelen.

Van Casablanca naar Brussel?

Nu tonen ze echter interesse in Yahia Attiyat Allah, een 27-jarige Marokkaan die met zijn land de halve finales van het WK in Qatar haalde.

Momenteel komt hij nog uit voor Wydad in eigen land, maar naast Anderlecht zijn er met Montpellier en Brest nog Franse kapers op de kust.