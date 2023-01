🎥 OFFICIEEL Danjuma heeft zijn transfer beet

De Nederlander trok in de zomer van 2021 naar Villarreal, maar dit seizoen ging het veel minder dan het jaar daarvoor.

Bij het zoeken naar een oplossing leek Danjuma op weg naar Everton, maar plots ging het in de finale rechte lijn toch richting Tottenham.

De medische keuring verliep zonder problemen, waardoor de club hem officieel voorstelde in een filmpje. Het gaat om een huurovereenkomst zonder aankoopoptie.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO