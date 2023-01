Ondertussen in Europa: Barça bekert verder en ManU wellicht ook, Bayern heeft nog marge van drie punten

In België ging de aandacht woensdagavond naar de Gouden Schoen. Ondertussen werd in Europa duchtig verder gespeeld op het veld. In Spanje en Engeland in de beker, in Duitsland in de competitie.

FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Copa del Rey. Het kreeg Sociedad over de vloer in de kwartfinales en Braiz Mendez ging hard door op de enkel van Busquets. Tegen tien Sociedad-spelers had Barça genoeg aan het doelpunt van Dembélé om door te stoten. In een andere kwartfinale klopte Osasuna Sevilla met 2-1 na verlengingen.

ManU met anderhalf been in League Cup-finale

In Engeland was Manchester United actief in de halve finales van de League Cup. De kwalificatie voor de finale is nog geen feit voor de Mancunians, maar het kan nog amper mislopen. ManU won zijn heenmatch bij Nottingham Forest immers met 0-3, na goals van Rashford, nieuwkomer Wieghorst en Fernandes. United heeft dus uitstekende kaarten om de finale te halen. Tegenstander zal dan Newcastle of Southampton zijn.

Competitievoetbal was er dan weer in Duitsland. Na nieuw puntenverlies van Bayern München dinsdagavond brak in de Bundesliga de strijd om de tweede plaats los. Die draait voorlopig in het voordeel uit van Union Berlin, dat met 1-2 ging winnen op het veld van Werder Bremen. Union Berlin nadert zo tot op drie punten van leider Bayern. Leipzig, Frankfurt en Dortmund maken de top 5 compleet. Dortmund won met 1-2 bij Mainz.