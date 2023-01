'Viktor Fischer staat nu echt dicht bij vertrek bij Antwerp en meldt zich mogelijk dit weekend al bij Zweedse club'

Het is nog een kwestie van tijd vooraleer Viktor Fischer Antwerp - al dan niet tijdelijk - verlaat. Zweden lonkt voor de 28-jarige Deen.

De belangstelling van AIK Fotboll uit Solna is al enkele dagen bekend. Verschillende media melden nu dat een akkoord dichtbij is. Volgens HLN zou Fischer dit weekend al aansluiten bij AIK. Dat is momenteel in Portugal voor een winterstage.

Potentiële huurovereenkomst

AIK zal daar meedoen aan de Atlantic Cup, een vriendschappelijk toernooi. De eerstvolgende officiële matchen volgen pas in het tweede deel van februari in het kader van de Zweedse beker. Volgens GVA zou een overeenkomst op huurbasis gesloten worden. AIK zou Fischer een volledig kalenderjaar huren van Antwerp, dat dan wel de mogelijkheid heeft om hem in de zomer terug te roepen.

Antwerp ging hem in de zomer van 2021 halen bij Kopenhagen en aanvankelijk maakte Fischer een veelbelovende indruk op de Bosuil. Al snel verviel hij echter in de problemen die hem ook bij vorige clubs achtervolgden: blessureleed dat opdook en vervolgens de vorm die zoek geraakte. Dit seizoen geraakte de linksbuiten dan ook op een zijspoor.