'Club Brugge zet Spaanse aanvallende middenvelder uit Portugese competitie op verlanglijstje'

Komen er nog aanwinsten bij Club Brugge?

Club Brugge is niet echt op zoek naar nieuwe aanwinsten voor de rest van de transferperiode, maar er worden toch heel wat spelers aan de landskampioen gelinkt.

De volgende op de lijst is de aanvallende middenvelder Ivan Jaime (22), dat meldt het Portugese Record. Jaime speelt op dit moment bij het Portugese Famalicao. De Spanjaard was in het begin van het seizoen geblesseerd, maar speelt nu opnieuw.

In de dertien wedstrijden die Jaime speelde dit seizoen speelde scoorde hij drie goals en gaf één assist. In de jeugd speelde Jaime nog bij Malaga. De Spanjaard zou door meerdere clubs gevolgd worden.