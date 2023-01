Ex-werknemers weten hoe Fredberg werkt: "Pas vanaf de zomer zul je echt zijn hand zien"

Het is sinds een paar weken duidelijk geworden dat de nieuwe CEO Sports van Anderlecht, Jesper Fredberg, heel dicht bij de ploeg staat. Hij staat zelfs in contact met de bank. Mensen die met hem werkten, zijn echter bijzonder lovend en weten wat de man doet om een club weer gestructureerd te maken.

Zo ook Nickolai Lund, die bij Viborg als video-analist werkte, maar gepromoveerd werd tot assistent door Fredberg. "We zaten midden in het seizoen toen Jesper hier in 2019 aankwam”, zegt Lund. “De eerste maanden heeft hij gebruikt om alle ins en outs van de club te leren kennen. Hij observeerde vooral, maar ging ook met iedereen van de club in dialoog. Hij is zéér sociaal, waardoor je snel een vertrouwensband met hem kunt opbouwen", portreteert hij Fredberg in HLN.

Fredberg is een man die een kader creëert waarin iedereen kan werken. "Ik denk dat je bij Anderlecht ook pas vanaf de zomer écht de hand van Fredberg zult zien. Wat zijn voetbalvisie betreft is het heel duidelijk. Hij wil aanvallend voetbal zien met veel druk naar voren, in een 4-3-3-systeem. Een trainer kiest hij in functie van het systeem dat hij zijn ploeg wil zien spelen. Het is niet de trainer die bepaalt hoe een club moet werken, maar andersom. Op die manier heeft hij toch de mindset van de club veranderd."