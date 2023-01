Vandenbempt begrijpt Anderlecht bij verkoop Duranville: "Gezien de situatie is het geen slechte deal"

L'Eclair zal niet meer flitsen voor Anderlecht. De Brusselaars verkochten hun goudhaantje voor een slordige 12 miljoen (bonussen inclusief). Peter Vandenbempt beseft ook dat ze geen andere keuze hadden.

Bij Anderlecht moesten ze nu ingrijpen, nu hij nog een contract tot 2024 had. Als ze nog een half jaar hadden gewacht, was zijn transferprijs een stuk lager. En aangezien hij niet wou verlengen... "Anderlecht heeft al een aantal keer meegemaakt dat talenten gratis of voor een schamele opleidingsvergoeding vertrokken. De laatste was Rayane Bounida naar Ajax", aldus Vandenbempt bij Sporza.

"Anderlecht stond met de rug tegen de muur en moest eigenlijk eieren voor zijn geld kiezen. Met frisse tegenzin, kan ik me voorstellen. Gezien die situatie is het geen slechte deal. Anderlecht heeft ook een percentage bedongen op de doorverkoopwaarde, dus als hij straks voor veel geld wordt verkocht door Dortmund, passeren ze nog eens via de kassa."