Voormalige Bruggeling scoort op zijn debuut met Tottenham Hotspurs

Je debuut kan soms perfect zijn. Vraag dat maar aan voormalig speler van Club Brugge, Arnaut Danjuma.

De Nederlander had keuze te over deze winter. Nadat was bekendgemaakt dat hij mocht vertrekken bij Villareal bood PSV en vooral Everton zich aan. Het was uiteindelijk Tottenham dat aan het langste einde trok.

De winger maakte zijn debuut in de FA Cup tegen Preston North End. In de 71ste minuut mocht hij invallen en in 87ste minuut zette hij de 0-3 eindstand op het bord. Dat is spreken van een perfect debuut.

Danjuma verdedigde de kleuren van Club Brugge van de zomer van 2019 tem de zomer van 2021. Hij kwam 25 keer in actie waarin hij zesmaal de netten vond en viermaal een ploegmaat bediende.