Nieuwe kansen in de spits bij Westerlo na vertrek Foster: "Ik ben nog te jong om me neer te leggen bij een invalsstatuut"

Wie er niet echt rouwig zal zijn om het vertrek van Lyle Foster bij Westerlo? Zonder veel twijfel Igor Vetokele, want de aanvaller rekent nu op een nieuwe kans in de spits.

Vetokele viel naast de ploeg na acht wedstrijden en kon zich niet terugknokken. "En dat is frustrerend”, zegt hij in GvA. “Door een heupblessure stond ik even aan de kant terwijl Lyle zich in de ploeg speelde. Daarna moest ik tevreden zijn met invalbeurten, maar in vijftien minuten is het moeilijk om je te tonen.”

Vetokele moet zich nu tonen, want zijn contract loopt af. “Als je acties niet lukken, dan kan je moeilijk tevreden zijn. En ik voel me nog te jong om me neer te leggen bij een invallersstatuut. Daarvoor vind ik dat ik nog te veel te bieden heb, dat heb ik in het begin van het seizoen bewezen. Uiteraard denk ik al na over mijn toekomst. Ik wil niet tot het einde van het seizoen wachten voor er duidelijkheid is. In het verleden heb ik al één keer in die situatie gezeten en toen viel ik uit met een blessure.”

In de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen moest Vetokele opnieuw op de bank beginnen. De Angolees kwam wel nog voor rust op het terrein als vervanger van de geblesseerde Nacer Chadli.