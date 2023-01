Johan Boskamp ziet maar één waardige vervanger voor Alfred Schreuder

Alfred Schreuder werd deze week bij Ajax Amsterdam als trainer aan de kant geschoven.

Het gelijkspel van Ajax tegen staartploeg Volendam eerder deze week was de druppel te veel voor trainer Alfred Schreuder. Hij werd de laan uitgestuurd.

“Tja, als je als Ajax zijnde nauwelijks openingen kan creëren tegen Volendam, dan wordt het een moeilijk verhaal”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Een ontslag dat al eerder had kunnen vallen. “Nu lopen ze in Nederland te zeiken dat ze hem voor het WK al hadden moeten ontslaan, maar achteraf is dat makkelijk praten.”

De vraag die iedereen bezighoudt is uiteraard wie het schip weer op de juiste koers kan brengen. “Wie hem moet opvolgen? Ik zie maar één geschikte kandidaat: Peter Bosz.”