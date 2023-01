'Anderlecht hoopt dat blessure meevalt en Trebel vandaag of morgen alsnog vertrekt'

Adrien Trebel geniet wat interesse op de transfermarkt, maar groot kan je de interesse alvast niet echt noemen.

Trebel staat zeker niet te springen om te vertrekken bij RSC Anderlecht. Hij weet maar al te goed dat hij bij gelijk welke transfer fors zal moeten inleveren.

Het Turkse Hatayspor en Sochaux uit de Franse tweedeklasser toonden al interesse, maar de blessure die hij zondag lijkt opgelopen te zijn zou wel eens spelbreker kunnen zijn. Bij Anderlecht hopen ze alvast dat het meevalt en Trebel vandaag of morgen nog vertrekt op het Lotto Park, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Brian Riemer nam zondag alvast geen risico. “We moeten bekijken wat er aan de hand is, maar hopelijk is het niet zo erg. We namen geen risico’s in zo’n intense match en wisselden Adrien uit voorzorg”, klonk het.