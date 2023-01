'Ferran Jutgla nu toch onzeker voor wedstrijden tegen Union en Benfica'

Zondag werd Jutgla al snel gewisseld in het duel tegen Zulte Waregem in de Jupiler Pro League.

Na een kwartier viel de Spanjaard uit. Hij greep naar zijn heup en heeft een blessure aan het bekken en aan de buikspieren opgelopen.

Volgens Het Nieuwsblad is hij al zeker out voor de wedstrijd van zondag op de Bosuil, maar komen ook de wedstrijden tegen Union en Benfica in gevaar.

Maandag was nog te horen dat de blessure meeviel, maar dat lijkt nu allerminst het geval te zijn. Zeker in de Champions League wil Scott Parker hem erbij hebben.