Flessen champagne bij Union: "Als iemand een toptransfer maakt, is dat dankzij de hele groep"

Bij Union SG zijn ze er helemaal zeker van dat Dante Vanzeir met New York Red Bulls een nieuwe ploeg gevonden heeft.

Officieel is de transfer nog niet, maar de deal lijkt helemaal rond. Dante Vanzeir is straks geen speler meer van Union. “Eigenlijk zijn we hem al vergeten”, grapt Anthony Moris bij Het Nieuwsblad. “Nee, natuurlijk wens ik Dante het allerbeste toe. Hij is een erg uitzonderlijke speler en hij heeft gedurende zijn periode hier enorm veel bijgedragen aan de ploeg.”

Afscheid heeft Vanzeir nog niet genomen van zijn ploegmaten, maar volgens Moris komt dat wel nog. “Dan kan hij ons ook allemaal een fles champagne betalen. Als iemand een toptransfer maakt, is dat dankzij de hele groep. Individueel is zoiets niet mogelijk. We zijn erg fier om hem zo’n transfer te kunnen gunnen, zoals eerder met bijvoorbeeld Nielsen en Undav het geval was.”