Genk versterkt Jong Genk na vertrekt Godts: oude bekende keert terug en winger Yayi Mpie

KRC Genk heeft op de valreep nog twee transfers gedaan voor Jong Genk. Het haalde middenvelder Bastien Toma terug van zijn uitleenbeurt aan het Portugese Paços Ferreira. Daarnaast werd ook winger Yayi Mpie aangetrokken.

Jong Genk heeft zich op de valreep versterkt met de 21-jarige Yayi Mpie. De Belg komt over van Roda JC dat uitkomt in de Nederlandse tweede klasse en speelde in verschillende jeugdreeksen al voor de Nationale ploeg. Mpie tekent een contract bij Jong Genk voor 1,5 seizoenen met een optie voor een extra seizoen.

Daarnaast keert ook Bastien Toma terug van zijn uitleenbeurt aan het Portugese Paços Ferreira. Bastien maakte in de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 samen 31 optredens voor het eerste elftal. Hij komt het middenveld van Jong Genk versterken in de Challenger Pro League.