Gumienny verbaast: "Diawara verdiende ook de rode kaart voor duel met Stengs"

Calvin Stengs werd zondag uitgesloten in het duel tussen Anderlecht en Royal Antwerp FC.

De Nederlander deelde een ferme tik uit aan Amadou Diawara en kreeg daar de rode kaart voor. Er hangt hem een schorsing van drie weken boven het hoofd. “Een rode kaart was hier zeker op zijn plaats”, zegt Serge Gumienny aan Gazet van Antwerpen. “Het viel me trouwens op dat scheidsrechter Erik Lambrechts op dat bewuste moment vooruitliep. Ik vraag me af of hij de fase voor de volle 100% kon inschatten, of eerder een beroep deed op de andere officials. Maar wie van hen de beslissing ook nam, dat maakt op zich niets uit: het was de juiste.”

Maar Gumienny heeft nog meer te zeggen over deze fase. Ook Diawara had volgens hem een rode kaart moeten krijgen. “Op de beelden is te zien hoe Diawara tot twee keer toe zijn hand - eerst zijn linker, dan zijn rechter - in de hals van Stengs plant. Wanneer een speler zich breed maakt in het duel, gebeurt het wel vaker dat hij met zijn arm de borst van de tegenstander raakt. Daar was in dit geval geen sprake van. De bewegingen van Diawara konden níét door de beugel. Met zijn agressiviteit lokte hij een reactie uit. Een rode kaart voor beide spelers was op zijn plaats geweest.”