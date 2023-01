OFFICIEEL: Club Brugge verhuurt Balanta aan Duitse degradatieklant

Wat al in de lucht hing is nu ook officieel: Eder Balanta verlaat Club Brugge voor een half seizoen. De Combiaanse middenvelder wordt verhuurd aan Schalke 04.

De 29-jarige Balanta kwam in 2019 naar Club Brugge. De Colombiaans International speelde in totaal 112 wedstrijden voor Blauw-Zwart. Hij werd 3 keer kampioen en won 1 Supercup. Balanta gaat nu aan de slag bij Schalke 04. De ploeg uit het Ruhrgebied staat op dit moment laatste in de Bundesliga.

Het is trouwens niet uitgesloten dat er vandaag nog inkomend iets gebeurt bij blauw-zwart. Naar wat we horen zijn ze nog bezig met een aantal dossiers.