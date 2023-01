OFFICIEEL: Jeugdspeler Racing Genk verkast naar ploeg uit Challenger Pro League

Lommel heeft een drukke transfer deadline day.

Eerder maakten ze al bekend dat ze een speler uit de Premier League zullen huren en nu hebben ze een jeugdspeler van Racing Genk weggeplukt: Sam De Grand.

De 18-jarige De Grand is een Nederlandse wingback die in 2017 van Anderlecht naar Racing Genk trok. In maart 2022 mocht hij meedoen met de U18 van Nederland en wist hij zelfs te scoren.

In de Challenger Pro League mocht hij slechts twee wedstrijden minuten maken voor Jong Genk waardoor de deur open werd gezet voor een mogelijk vertrek. Lommel zag de opportuniteit en besloot om De Grande in te lijven.