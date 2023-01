OFFICIEEL: Watford kondigt komst van Hoedt aan, Anderlecht toch al verlost van zware loonlast

Wesley Hoedt trekt voor 2,5 seizoenen naar Watford. De bij Anderlecht overbodig geworden verdediger werd dinsdagavond officieel aangekondigd.

Een transfer van Hoedt naar Watford zit al even in de pijplijn. Enkel over de modaliteiten was er nog enige onduidelijkheid. Aanvankelijk zou het gaan om een huurovereenkomst, maar het is uiteindelijk toch tot een definitieve transfer gekomen.

Wesley Hoedt heeft een akkoord bereikt om voor twee en een half seizoen bij Watford te tekenen. De komende maanden komt de Nederlander dus terecht bij één van de concurrenten van Burnley en Vincent Kompany. Watford is momenteel de nummer 4 in The Championship, de Engelse tweede klasse. Het zal wellicht via play-offs -als het zich hiervoor plaatst - een gooi moeten doen naar promotie.

Loonlasten verminderen

Met het vertrek van Hoedt ziet Anderlecht de loonlasten weer verminderen. De verdediger werd in juli 2021 transfervrij overgenomen van Southampton, maar was regelmatig onderwerp van discussie en verzeilde uiteindelijk op de bank.