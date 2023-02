Makelaar doet het verhaal over transfer van Arokodare: "Ik ken Jesper Fredberg niet, maar zo werkt het toch niet"

Wat een soap. Anderlecht leek Tolu Arokodare binnen te halen, maar uiteindelijk landde hij bij competitieleider KRC Genk.

Makelaar Didier Frenay doet hij Het Laatste Nieuws het verhaal van de laatste dagen. Fredberg kreeg Bamba Dieng van Marseille op 25 januari voorgesteld van Didier Frenay. Dieng leek op weg naar Lorient, waarna Frenay ook Tolu Arokodare voorstelt. Vijf dagen lang hoort hij niks meer van Anderlecht.

Op 30 januari krijgt Frenay te horen van zijn zakenpartner dat Anderlecht via een andere makelaar Arokodare naar het Lotto Park probeert te halen. Frenay stuurt Fredberg een berichtje dat hij de zaak wil afhandelen, waarop de Deen laat weten dat ze de volgende ochtend zullen spreken. Maar er komt geen berichtje meer.

“Ik heb niet moeilijk gedaan, maar heb wel nog met Tolu gepraat”, reageert Frenay bij Het Laatste Nieuws. “Ik laat die jongen niet alleen naar het buitenland gaan zonder dat hij weet wat te doen. Dachten ze dat ik dat van die medische testen niet te weten zou komen? Tolu stuurde ons een foto van de cameraman van Anderlecht toen hij er zat.”

En dan speelt Genk Paul Onuachu kwijt. “Ik voelde me niet verplicht om Anderlecht nog eens in te lichten. Ik heb hen de speler zélf aangeboden! Anderlecht wou de controle bewaren en ons uitsluiten. Jammer, maar ze hebben zich vergist. Ik heb het beste voor met mijn speler. En dan was het aanbod van Genk, de leider, interessanter.”

“Ik heb correct gehandeld. Dan vind ik het jammer dat het nu in alle kranten gaat over onze manier van werken. En dat wij die speler zijn gaan ophalen bij Anderlecht. Zij hebben geprobeerd Tolu van ons te stelen, en da's niet correct. Ik stuur berichten en krijg geen antwoord, wat wil je dat ik doe? Ik ken Jesper Fredberg niet, maar zo werkt het toch niet. Je oogst wat je zaait. Ik heb Fredberg na het sluiten van de transfer ook een bericht gestuurd dat ik het jammer vind hoe het allemaal gelopen is.”