Marc Degryse over wintermercato van Anderlecht: "Er zijn maar elf matchen meer"

Het werd een transferperiode om snel te vergeten bij RSC Anderlecht, maar gezien de situatie kon het ook niet anders lopen.

Analist Marc Degryse heeft maar één woord voor de wintermercato van paarswit. “Pijnlijk. Anders kan je de mercato van Anderlecht niet noemen. Naar het beeld van de situatie waar de club zich in bevindt. Anderlecht heeft weinig middelen, is weinig aantrekkelijk om als speler naartoe te gaan”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Zeker wat er op de slotdag met Arokodare gebeurde is tekenend voor hoe moeilijk alles ligt. “Auwtch. De hele transferwinter van Anderlecht is uitgedraaid op één grote mislukking. Ook de linksachter Harry Toffolo kwam in extremis niet, hé. Uiteindelijk belandden ze bij oudgediende Islam Slimani. Een noodoplossing. Vierde of vijfde keus.”

“Op zich is dat een goede speler, maar hij is op zijn retour. Het beste is er af. Het valt af te wachten in welke conditie hij verkeert. Is hij direct inzetbaar? Of heeft hij een aanpassingsperiode nodig? Er zijn maar elf matchen meer in de reguliere competitie, hé jongens. Hij zal direct rendement moeten halen.”