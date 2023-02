Amallah haalt uit naar Standard en wil iets rechtzetten over contractonderhandelingen: "Meer slechte dan goeie herinneringen aan de club"

Selim Amallah heeft Standard verlaten voor Real Valladolid. En nu wil hij blijkbaar een paar dingen rechtzetten over wat er allemaal gebeurd is tijdens de contractonderhandelingen.

Standard stuurde Amallah naar de B-kern nadat hij zijn contract niet wilde verlengen. Daar zijn berichten over naar buiten gekomen die Amallah niet appreciëerde. "Toen ik aankwam bij standard dacht ik een prachtig verhaal te kunnen beleven, maar nu ik ben vertrokken en terugkijk heb ik veel slechte herinneringen. Ik heb ook mooie herinneringen, maar meer slechte dan goeie", vertelt hij bij Eleven Sports.

Vooral de contractsituatie zit hem dwars. "Ze zeggen dat ik mijn woord niet gehouden heb, maar dat is niet waar. Wanneer iemand je iets voorstelt dat niet bij je past, zou ik niet weten waarom ik zou bijtekenen. Zo simpel is het. Achteraf zeiden ze dat ik mijn woord had gegeven, maar dan is er toch iets misgelopen in de communicatie, want ik heb nooit mijn woord gegeven. Ik zei dat ik open stond om te discussiëren. Hebben ze dat dan verkeerd begrepen? Het voorstel dat ik kreeg, kon me niet overtuigen om te tekenen."