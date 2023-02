Vader van Fabio Silva doet het verhaal van vertrek bij Anderlecht: "Wil niet dat er leugens verteld worden"

Fabio Silva had het idee geofferd om naar Anderlecht te komen toen Vincent Kompany nog trainer was. De entourage van de Portugees kreeg genoeg garantie van paarswit dat ook Felice Mazzu voor meer dan genoeg aanvallend voetbal zou zorgen.

Dat bleek niet het geval en uiteindelijk kwam met Brian Riemer een nieuwe trainer. De match tegen Club Brugge werd het keerpunt voor Silva. “Ik ben zijn grootste criticaster en hij had daar het centrum moeten afdekken, maar is hij de schuldige van het puntenverlies in Brugge? Het is erg om het zo te stellen, maar als je aan een jongen met de kwaliteiten van Fabio vraagt om alleen maar achter een bal te lopen… Tja. Waar waren de anderen om de bal te onderscheppen?”, vraag vader Jorge Silva zich af in Het Nieuwsblad.

Over de discussie die er geweest zou zijn met Riemer is Jorge Silva heel duidelijk. “Wie verklaarde in de Belgische media dat er een clash was? Wij niet en ik denk ook niet dat het vanuit de club kwam. Het bestuur is altijd hartelijk geweest met ons. Alleen werd die zogezegde discussie overal opgepikt in de Portugese pers, waardoor mijn zoon er werd afgeschilderd als een bad boy. Ik kan niet aanvaarden dat er leugens over Fabio verspreid worden. Mijn zoon is niet perfect, maar hij is een goeie gast.”

Silva lichtte Riemer in dat hij zich niet meer goed voelde bij de club en andere oorden wou opzoeken. “De speelstijl, die lange ballen, dat gebrek aan doelkansen... Dat hadden we eerder ook aan Anderlecht gemeld. Daarop zei Riemer: Dan is het misschien beter dat we uit elkaar gaan. Ik vergelijk het met een relatie. Als een huwelijk niet meer werkt, moet je scheiden. Fabio heeft de coach bedankt. Het was een volwassen gesprek.”

Ook samenspelen met Esposito had Silva veel liever gewild. “Hij eiste dat niet, maar ook de fans waren van oordeel dat die twee meer zij aan zij op het veld hadden moeten staan. Waarom dat niet gebeurde, is niet Fabio’s probleem.”