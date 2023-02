Ex-speler van Standard en Antwerp krijgt een celstraf

De middenvelder zit sinds half januari in de gevangenis van Besançon voor gewelddadigheden uit 2017.

Sambou Yatabaré kwam deze zomer van Valenciennes naar Sochaux en zit sinds half januari in de gevangenis. De 33-jarige speler sloeg 6 jaar geleden een PAF-politieagent in het gezicht, nadat de agent, met de wapen in de hand, hem op de snelweg op weg naar de luchthaven had tegengehouden.

De advocaat van de voormalige speler van Standard en Antwerpen reageerde op zijn opsluiting in de kolommen van L'Équipe en legde uit dat de Malinese international het vonnis op zijn proces niet had gekregen omdat hij vergeten was zijn adreswijziging op te geven en daardoor niet op de dagvaarding had kunnen reageren. "Door deze reeks gebeurtenissen waren wij niet op de hoogte van dit proces, waaraan mijn cliënt niet heeft deelgenomen", verklaart Me Amar Bouaou. Er is een verzoek om vrijlating gedaan.

Zijn club, Sochaux, bevestigde de informatie in een verklaring van donderdag, en voegde eraan toe dat "de club geen verder commentaar zal geven op deze privé-situatie die niets met FCSM te maken heeft".