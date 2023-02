SK Beveren verliest zure punten in 'uitmatch' op de eigen Freethiel, Ishaq maakt er twee voor Anderlecht

Op vrijdagavond waren er al twee belangrijke duels in de Challenger Pro League. En dat leverde spektakel en acht doelpunten op, zonder winnaars.

Jong Genk ontving topclub SK Beveren ... op de Freethiel in Beveren, weliswaar zonder supporters. Of hoe gek het voetbal kan lopen in België.

Mbokani had de 'bezoekers' snel op voorsprong gebracht, maar Geusens en Cutillas-Carpe zorgden voor de voorsprong voor Genk. In de slotfase redde Beveren nog een puntje, maar in de strijd om promotie verliest het wel opnieuw twee dure punten.

Anderlecht ook gelijk

Ook de beloften van Anderlecht speelden 2-2 gelijk, tegen Lommel. Martinez scoorde er twee voor de bezoekers, Ishaq Abdulrazak wist paars-wit terug in de match te brengen en scoorde in de slotfase ook nog de gelijkmaker.