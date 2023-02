Imke Courtois duidelijk: "Mental coach Club Brugge? Misschien verstandiger dan paniekaankopen"

De wintermercato van Club Brugge was vrij tot zeer rustig te noemen. Uiteindelijk haalden ze enkel een tweede doelman en een ... mental coach in huis.

De terugkeer van Rudy Heylen als mental coach bij Club Brugge was misschien wel de strafste naam die blauw-zwart aankondigde afgelopen maand.

Krampachtig

"Als je ze zag spelen in Waregem: zeer krampachtig, geen vertrouwen, zeer ondermaats, ... Dan is de komst van een mental coach misschien geen slechte zaak", aldus Imke Courtois in De Zondag.

"Dat is misschien verstandiger dan een paar paniekaankopen doen die achteraf miskopen blijken te zijn of die nog meer knagen aan het vertrouwen van de aanwezige spelers."