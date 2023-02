'Kompany zal deze zomer opnieuw proberen om hem weg te plukken bij Anderlecht'

Doelman Bart Verbruggen van RSC Anderlecht lijkt niet lang nog bij paarswit te blijven.

In 2020 werd Verbruggen gehaald bij NAC Breda. De transfersom bedroeg toen 300.000 euro. Door hem te laten spelen kan Anderlecht daar de komende jaren een veelvoud voor krijgen.

Zeker ook omdat hij bij de nationale ploeg aardig in beeld zal komen. Eerst op het EK voor beloften, maar ook bij Oranje wordt hij al genoemd om deel uit te maken van de kern.

Volgens Het Nieuwsblad scheelde het vorige zomer al geen haar of Verbruggen was naar Burnley vertrokken. Er lag een bod van 5 miljoen euro plus bonussen op tafel.

Enkel het complexe dossier voor de Engelse werkvergunning te halen zorgde toen voor de nodige problemen, maar omdat Verbruggen nu speelt zou hij deze zomer wel eens naar Vincent Kompany kunnen trekken.