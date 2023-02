🎥 Dyche wil Amadou Onana nog de lelijke kant van het spelletje leren en rekent hiervoor op ... Steven Defour

Met Amadou Onana heeft Sean Dyche een ferme troef in de Engelse degradatiestrijd. Op Steven Defour wil de kersverse Everton-coach een beroep doen om Onana nog beter te maken.

Het debuut van Dyche bij Everton mocht er wel wezen, met een overwinning tegen Arsenal en een uitblinkersrol voor Onana. De manager van de Toffees heeft zich inmiddels uitgelaten over hoe belangrijk zijn Belgische middenvelder kan worden.

"Hij moet nog veel leren. Hij is duidelijk een talent, maar moet de lelijke kant van het spelletje nog leren. Ik heb zelf een gelijkaardig proces doorgemaakt. Daar heb ik het met hem over gehad. Ik heb hem verteld dat ik er met Steven Defour zal over praten. Dat gaan we dus doen.

Defour heeft nog onder Dyche gespeeld bij Burnley. "Hij zei dat hij Steven Defour kende. Ik heb hem gezegd dat ik 'm ook kende, dat we volgende week met hem zullen praten en dat hij Amadou zal leren wat de vereisten van de Premier League zijn. Onana is fysiek fantastisch. We zullen hem nog fitter en scherper krijgen. Hij heeft veel te bieden. Ik zal van hem een completere speler maken, maar hij heeft nog een lange weg te gaan."