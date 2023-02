Bernd Storck (KVK) recupereert twee spelers voor match tegen Standard: "We moeten strijden voor ieder punt"

KV Kortrijk trekt zondag naar Standard.

De nipte nederlaag en de niet gefloten penalty tegen STVV zindert nog altijd na bij KV Kortrijk. "Als we op voorsprong komen, krijgen we een heel andere wedstrijd", zei Bernd Storck op zijn persconferentie voor de match tegen Standard.

Voor die match tegen Standard recupereert Storck Massimo Bruno en David Henen. Doelman Marko Ilic is nog altijd out met een vingerwonde. Stjepan Loncar is dan weer geschorst na zijn vijfde gele kaart tegen STVV.

"Ik weet natuurlijk dat het een moeilijke opdracht is, op Standard dat de jongste weken goed bezig is, en dan zeker in eigen huis, maar we moeten strijden voor ieder punt. Dat zal zondag niet anders zijn", zegt Storck nog.