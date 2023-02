Muslic grijpt nu al in richting de derby tegen Club Brugge

Cercle Brugge speelt vanavond tegen OH Leuven, de wedstrijd erna is de derby tegen Club Brugge.

Cercle Brugge is vandaag te gast bij OH Leuven. “Leuven blijft een team met bijzonder veel kwaliteit, ook al lijken ze momenteel een dipje te doorworstelen”, klinkt het bij trainer Muslic aan Het Laatste Nieuws.

Toch wordt het volgens de Brugse trainer opletten. “Maar jongens zoals Patris, Tamari of Gonzalez kunnen met één goeie actie beslissend zijn, dus blijven wij maar beter op onze hoede.”

Na de match in Leuven is er negen dagen tijd tot aan de derby tegen Club Brugge. Daarom last Muslic maandag om 11 uur tegen KMS Deinze uit de Challenger Pro League een extra oefenmatch in. Die wordt om 11 uur afgewerkt op het oefenveld.