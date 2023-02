Vader Boyata gelooft nog in de slaagkansen van zijn zoon bij Club Brugge: "Dan is Dedryck een speler die kan schitteren in België"

Dedryck Boyata kon nog niet echt overtuigen bij Club Brugge.

Dedryck Boyata kwam vorige zomer over van Hertha Berlijn naar Club Brugge, maar kon ook naar Frankrijk, Engeland of Saoedi-Arabië. "Maar toen de kans van Club Brugge zich voordeed, besliste hij meteen om terug te keren naar België. Hij kwam ook terug om zijn ervaring over te brengen op de jongeren en zich te tonen aan het Belgische publiek", zegt zijn vader bij La Dernière Heure.

Een succes werd die transfer nog niet echt. Boyata kende wat blessureleed en in de matchen die hij mocht spelen, kon Boyata niet echt overtuigen. Boyata zit momenteel aan 680 minuten in 14 matchen bij Club.

Toch denkt vader Boyata dat zijn zoon nog kan slagen. "Als hij over al zijn fysieke mogelijkheden beschikt, dan is Dedryck een speler die kan schitteren in België", geeft hij aan.