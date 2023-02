Marc Coucke ontmaskerd als 'Kolonel Mops': "Twee maand oefenen en geheim houden"

Verrassing in 'The Masked Singer' gisteren: Kolonel Mops bleek niemand minder dan Anderlecht-eigenaar Marc Coucke te zijn.

De reacties van de Anderlecht-fans op sociale media waren voorspelbaar: "Beter je bezighouden met Anderlecht". Desondanks hield Coucke Vlaanderen wel in spanning, want velen hadden onder het kostuum van de hond in militair kostuum Ben Weyts verwacht. Coucke geeft de komende dagen meer inzicht op zijn Instagram over hoe het allemaal tot stand kwam.