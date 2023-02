Fans hebben duidelijke boodschappen voor Coucke en Vandenhaute, die - net als Kindermans - gewoon aanwezig zijn in Lotto Park

In het Lotto Park is het alle hens dek stilaan. De wedstrijd tegen STVV wordt ook in de wandelgangen druk bekeken en geanalyseerd.

De storm bij Anderlecht is zeker nog niet gaan liggen. Deze nacht waren er al de nodige acties van BCS tegen Coucke en Vandenhaute. © photonews Een en ander werd overschilderd door paars-wit, maar vervolgens werden ondertussen al opnieuw schilderwerken aangebracht. En ook in het publiek was de boodschap duidelijk: Coucke buiten en Vandenhaute buiten is het devies. De twee sterke mannen waren overigens wel gewoon aanwezig in het stadion, net als de man van de jeugd Kindermans.