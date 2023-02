Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 25

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Cojocaru. Hij zorgde er mee voor dat OH Leuven met een paar belangrijke reddingen een clean sheet en een puntje wist te pakken, al waren de Leuvenaars bijwijlen gevaarlijker. Verdediging Dat gevaar kwam dan vooral van vleugelback Patris op rechts, waardoor ook hij plaats mag nemen in ons team van de speeldag. Aan de andere kant posteren we de scorende Lapoussin, die veel werk op zich nam. Centraal achterin geven we Wasinski (belangrijk doelpunt en achterin pal als een huis voor Kortrijk) en Debast (aan de basis van de 1-0 en ook heel sterk achterin) een plekje. © photonews Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Lazare, de metronoom van Union op het veld van Club Brugge, en Baiye - die het verschil maakte voor Eupen in een belangrijke driepunter tegen KV Mechelen. Op de flanken krijgen Noa Lang en N'Dri (inclusief doelpunt) hun plaats. Aanval In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden met Gift Orban (2 goals) en Vakoun Bayo (1 goal). Een nieuwe wintertransfer en een verloren zoon. Dat levert dan onderstaand elftal op: