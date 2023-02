Man City aast op sterkhouder van West Ham, terwijl Barça zich al klaar houdt bij zware straf voor Engelse topclub

Wat gaat er allemaal nog veranderen bij Man City de komende maanden? Barça houdt de extrasportieve situatie van de Engelse topclub in het oog. Ondertussen blijft City inkomende versterking overwegen voor de toekomst.

Nadat eerder Chelsea, ManU en Arsenal al in verband werden gebracht met West Ham-middenvelder Declan Rice, melden verschillende Britse media dat ook Manchester City voor hem in de dans springt. Een voordeel dat City heeft, is dat het Kalvin Phillips als vervanger naar West Ham zou kunnen laten gaan.

West Ham zou in hem de ideale opvolger van zijn huidige sterkhouder zien. Phillips maakte vorige zomer de overstap van Leeds naar Man City, maar kent een moeilijk seizoen bij de Engelse landskampioen. Het is overigens ook uitkijken of er meer uitgaand verkeer zou zijn indien City een zware straf krijgt voor de financiële overtredingen waarvoor het door de Premier League is aangeklaagd.

🚨 Barcelona are planning to poach Pep Guardiola, and also sign Rodri and Julian Alvarez if Man City are sanctioned by the Premier League.



Volgens Fichajes zou FC Barcelona zich klaar houden om in dat scenario Pep Guardiola te proberen overtuigen om terug te keren naar Camp Nou. Barça zou dan ook Rodri en Julian Alvarez willen vastleggen.