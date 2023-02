Filip Joos en Peter Vandenbempt duidelijk: "Beste wintertransfer in België" en "Vreemd dat ze hem lieten gaan"

Misschien is het wel de gekste transfer van deze winter. En hij rendeert ook meteen voor een Belgische topclub.

Mandela Keita trok op huurbasis van OH Leuven naar Antwerp. "Voor mij is hij dé beste wintertransfer in de Belgische competitie", aldus Filip Joos in Extra Time.

"Ik schrok ervan dat Antwerp erin geslaagd is om hem los te weken bij Leuven. Hij is meteen inzetbaar en was ook bij Leuven al heel goed. Ik vind het prachtig om naar te kijken, ook in samenspel met Vermeeren."

Schrok ervan

Peter Vandenbempt pikte in: "Vorig jaar was het soms héél goed en de match nadien veel minder. Het is nu aan hem om er constante in te krijgen."

"Ik snap het niet vanuit het standpunt van Leuven. Dat ze hem geen plaats kunnen geven in Leuven? Ik ken de achtergond natuurlijk niet, dit is van buitenaf bekeken."