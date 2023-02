KV Mechelen-speler uit de B-kern wil nog weg

Bij KV Mechelen wil een speler graag nog vertrekken. Hij is op een zijspoor bij de club geraakt.

Tegen Westerlo viel Gustav Engvall nog eens in, maar zijn prestatie was toen ondermaats. Sindsdien rekent trainer Steven Defour niet meer op de Zweed. Engvall traint ook mee bij de B-kern.

Graag zou Engvall nog willen vertrekken. Dat vertelde hij aan de Noorse pers. Onder meer de Noorse transfermarkt is nog open. Mechelen wil graag meewerken aan een oplossing. Ze zijn samen met de makelaar van Engvall op zoek naar een nieuwe club voor hem.

Engvall is al sinds de zomer van 2018 bij KV Mechelen. Hij speelde 84 wedstrijden en scoorde daarin 14 keer en gaf 13 assists. Vooral in de Challenger Pro League kwam hij aan spelen toe. De laatste maanden van 2022 werd Engvall ook uitgeleend. Dat was aan het Noorse Sarpsborg.