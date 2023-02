"Ze gaan hem hard missen": is er nog een mogelijkheid dat Vormer het seizoenseinde haalt? Officieel nieuws van Essevee

Ruud Vormer werd tegen Union SG nog gespaard om zeker klaar te zijn voor de wedstrijden tegen Oostende, Seraing en Kortrijk. Maar het noodlot heeft toegeslagen.

In minuut 1 tegen Oostende liep het verkeerd, bij een duel met Hornby. Vormer kwam slecht neer en de balans is zwaar.

Na de wedstrijd had Mbaye Leye het al door: "De kans dat hij dit seizoen nog voor ons zal kunnen spelen is klein." Woensdag gaat Vormer onder het mes met zijn sleutelbeen. Normaliter is hij zes tot acht weken buiten strijd.

Mentaal belangrijk

Op 7 april is er Charleroi - Zulte Waregem, op 14 april is er nog Eupen - Zulte Waregem en op 21 april Zulte Waregem - Cercle Brugge. Ook een eventuele bekerfinale (29 of 30 april) of barragewedstrijd in mei horen misschien nog tot de mogelijkheden voor Vormer.

"Ze gaan hem heel hard missen", beseft ook Wesley Sonck in Extra Time. "Hij bracht ook rust in de ploeg. Hij heeft een bepaalde balvastheid." Waarop Peter Vandenbempt inpikte: "Ook mentaal is het een oppepper, iemand die weet wat winnen is."