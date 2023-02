Het ideale scenario voor Geoffry Hairemans: "Antwerp mag de titel pakken en wij de beker"

Geoffry Hairemans heeft het ideale scenario in zijn hoofd wie de titel pakt en wie de Croky Cup op zijn schouw mag zetten.

Geoffry Hairemans is een jeugdproduct van Antwerp en na wat omzwervingen kwam de linksvoetige middenvelder terug op De Bosuil om uiteindelijk zijn club naar de titel te leiden. Sinds de zomer van 2019 komt hij uit voor KV Mechelen, maar hij draagt zijn voormalige club nog steeds een warm hart toe.

Bij Eleven Insiders was Hairemans de gast en bij de vraag of Antwerp kampioen mag worden was hij duidelijk: "Ja, die mogen zeker kampioen worden en ik zal daar mee zijn op dat feest", zei hij al glimlachend. "Antwerp mag de titel pakken en wij de beker. Dat zou het ideale scenario zijn", gaf hij zijn voorkeur voor de prijzen op het einde van het seizoen.

KV Mechelen won in de heenmatch van de beker met 1-2 op het veld van Zulte Waregem en dinsdag 28 februari gaan ze het proberen thuis af te maken. Antwerp is ook nog steeds in de running voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Ze moeten dan wel een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd proberen goed te maken op eigen veld.