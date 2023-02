Aanduidingen 26e speeldag Jupiler Pro League: deze man mag de Brugse derby leiden

Jonathan Lardot zal zondag de Brugse derby leiden. Lawrence Visser zal er de VAR zijn. Wesli De Cremer is de 4e official.

Daarnaast mag Jasper Vergoote Union-Standard leiden. Nicolas Laforge is de VAR.

Verder zullen ook Jan Boterberg, Lothar D'Hondt, Bram Van Driessche en Erik Lambrechts komend weekend de taak van de VAR op zich nemen.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7Adjh

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaWpw pic.twitter.com/NaZm5zwelb